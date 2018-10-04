لأول مرة .. بنغازي تحتضن المؤتمر الليبي الأول لسرطان الثدي

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت مدينة بنغازي لأول مرة المؤتمر الطبي الأول عن سرطان الثدي صباح اليوم الأربعاء في مدرج سناء المحيدلي بمجمع الكليات الطبية، بحضور عدد من الزوار والمشاركين من خارج المدينة.

وتخلل المؤتمر – الذي يستمر على مدى يومين – ورش عمل تدريبية، ومعرض لشركات الأدوية الراعية للمؤتمر.

وقال عميد كلية الطب البشري بجامعة بنغازي الدكتور عقيلة البدري إن الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر هو التوعية بخطوة هذا المرض الفتاك .

وأوضح البدري أن إقامة هذه الأنشطة تعتبر الخطوة الأولى في نشر ثقافة الوعي من مخاطر الأمراض الفتاكة، منوهاً إلى أن دور الكلية في مثل هذه الأنشطة لانستطيع أن نطلق عليه مكمل، ولكن العلاقة بين الكلية والمستشفيات في إقامة مثل هذه النشاطات لا يخفى على أحد .

ودعا عميد كلية الطب كافة الأطباء والمختصين في هذا المجال بضرورة الاستمرار في مثل هذه الأنشطة لتوعية ومساعدة المجتمع الليبي .

وفي السياق نفسه، قال رئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات الطبية الدكتور عادل عامر الذيب إن الأكاديمية كانت داعمة للمؤتمرات الطبية، لافتاً إلى مشاركتها في عدد من الأوراق العلمية، ومنها دور الغذاء في الأورام سواء في الوقاية أو العلاج.

وعن مشاركته في المؤتمر، قال أخصائي أعصاب وعضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي الدكتور عصام بوسنينة، إنه يريد الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا التخصص “أورام الصدر”، إضافة إلى الإطلاع على الدراسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء .

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