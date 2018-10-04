عميد بلدية سوق الجمعة: ملتقى عمداء بلديات ليبيا هدر للمال العام ولا جدوى منه

ليبيا – قال عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف إن المواطنين يحملون مسؤولية التقاعس في تقديم الخدمات لعمداء البلديات بالرغم من أن ذلك يقع على عاتق وزارة الحكم المحلي فهي المسؤولة عن تفعيل الإدارة المحلية في البلديات ونقل الإختصاصات.

بن يوسف أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ملتقى عمداء بلديات ليبيا الذي عقد الايام الماضية تضمن ذات المواضيع والملفات التي تم طرحها مسبقاً والمتعلقة بنقل عدة اختصاصات من الحكومة الى البلديات.

وإعتبر أن الملتقى يمثل هدر للمال العام ولا جدوى منه، مضيفاً :” فيما سبق عقدنا اجتماع في المجلس الاعلى للمصالحة ومجلس الادارة المحلية يشبهه في نقل الاختصاصات لكن دون جدوى وحاليا نعيد الكرة مرة اخرى أي فقط تغيير مسميات”.

وأرجع وجود مختنقات مختلفة بمجال الخدمات العامة في العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن إلى القرار الصادر بشأن إيقاف الايرادات المحلية للبلديات، مشيراً إلى أن معالجة العديد من المختنقات الحالية تتم بوجود ايراد محلي للبلدية يدار بشكل سليم.

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