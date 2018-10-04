التعليم : وصول قرابة 30% من شحنات الكتاب المدرسي وسندرس اللغة الإنجليزية للصف الأول

أفادت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بوصول الدفعة الأولى من الكتب المدرسية لكافة المناهج إلى مخازن التابعة للوزارة ، بنسبة 33% من احتياجات هذا العام ، مؤكدة أن الدفعة الثانية في طريقها إلى المواني الليبية.

وقال مدير إدارة المناهج التعليمية الطاهر حبيب ، الخميس ،إن المناهج التعليمية لهذا العام شهدت تعديلات على المقررات المنهجية من الصق الأول ابتدائي للصف السابع ، مشيرا إلى دمج بعض المقررات كمادة الرياضيات والاجتماعيات واللغة العربية التي أصبحت كتاب واحد للصف الأول الابتدائي.

وأوضح حبيب في تصريح للرائد، أن الوزارة قررت تدريس مادة اللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائي وحتى الرابع ، منوها أنها تدرس إمكانية تدريس مادتي اللغة الفرنسية والإيطالية في السنوات المقبلة .

ولفت حبيب إلى أن المناهج التعليمية التي وضعت من قبل أساتذة مختصين لهم خبرات في هذا المجال حرصو في اعدادهم للمناهج على أن يخرج الطالب بعد المرحلة الابتدائية قادرا على القراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وتقسيم بعيدا عن الحفظ

وأشار حبيب إلى أن تكلفة التعاقد على الكتاب المدرسي بلغت هذا العام قرابة 30 مليون دينار لطباعة 27 مليون نسخة من المقررات الدراسية جرت طباعتها في لبنان وأسبانيا وايطاليا

وكانت إدارة مركز المناهج التعليمية أكدت في سبتمبرالماضي ، أن الاشتباكات المسلحة التى شهدتها طرابلس حالت دون إخراج حاويات الكتب المدرسية الواصلة ميناء طرابلس في مواعيدها وتوزيعها حسب الخطة الموضوعة، مبينة أن عددها يقارب 250 حاوية لمختلف المناهج التعليمية.

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