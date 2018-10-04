مؤسسة النفط تدشن معملًا للطاقات المتجددة في اجخرة

دشنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “أو إم” معملًا وورشة تعنى بدراسات الطاقات المتجددة بالمعهد العالي لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة، ضمن برنامجها لمشاريع التنمية المستدامة المتجددة بمنطقة الواحات.

وأعلن المختص ببرامج التنمية المستدامة في المؤسسة عادل بن قبلية، الخميس، جاهزية المعامل والقاعات الدارسية لاستقبال طلبة فصل الخريف الحالي، مؤكدا أهمية المعمل في زيادة التحصيل العلمي والفني لدى الطلبة.

وأشار بن قبيلة إلى أن المعمل يحتوي معملا متكاملا للطاقات المتجددة والمستدامة، وقاعات للمحاضرات، ومعامل مجهزة بلوحات شمسية، وعددا من “توربينات” الرياح، وسخانات المياه الشمسية، وغيرها من الأجهزة الحديثة التي تعدّ الأولى من نوعها في منطقة الواحات.

يشار إلى أن برنامج المؤسسة الوطنية يرتكز على تطوير الموارد البشرية، ودعم التعليم، والتعريف بعلوم الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، في منطقة الواحات وأنحاء ليبيا كافة.

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