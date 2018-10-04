طبرق الطبي يستلم شحنة من الأدوية من الإمداد الطبي

طبرق 04 أكتوبر 2018 (وال)- أعلن مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بمركز طبرق الطبي اليوم الخميس، عن استلام شحنة من الأدوية من جهاز الإمداد الطبي في الحكومة الليبية المؤقتة .

وقال الدكتور ناصر الداره – في تصريح لمكتب الإعلام بالمركز – إن الشحنة التي استلمها المركز يوم 18 سبتمبر الماضي، تمثل في بعض أصناف الأدوية من بينها : (CRESTOR) الخاص بالدهون الثلاثية؛ بجميع الجرع 10mg,20,40، وعلاج (Pentasa) بجميع أصنافه الأقراص .

وأضاف الدكتور ناصر الداره أن الشحنة أحتوت أيضاً على التحاميل، والأكياس الخاصة بارتجاع المريء والتهاب المعدة المزمن، وعلاج الضغط (Micardis80mg/25mg،وجميع الجرعات 40mg،80mg,40mg12,5،80mg/12.5mg، وكذلك علاج حقن Gemzar1g، Gemzar200mg الخاص بقسم الأورام .

ودعا الدكتور ناصر الداره كافة المرضى الذين يستخدمون هذه الأنواع من الأدوية بمراجعة المركز، من خلال إحضار الرقم الوطني، والتقرير والوصفة الطبية، لاستلام نوع العلاج حسب المنظومة بالصيدلة بالمركز .

في سياق منفصل، قام نائبي عن بلدية طبرق صالح هاشم، ومفتاح الشاعري صباح اليوم الخميس، بزيارة لمركز طبرق الطبي .

هذا وقد التقى النائبين خلال زيارتهما مدير إدارة الشؤون الطبية، لبحث كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمركز . (وال- طبرق) ر ت

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