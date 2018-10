المتوسط:

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني،” أن الصندوق لم يحصل على اعتماد بقيمة 135 مليون دينار لاستيراد السلع الأساسية”.

وأضاف الشيباني، خلال تصريحات صحفية له، “أن الصندوق سبق وان احال عدد 7مناقصات لمصرف ليبيا المركزي لسلع” التن – الجبن – المكرونة – الزيت – الطماطم – السكر “منذ شهر ديسمبر “2017.

وأكمل الشيباني،” إنه لم يبلغ رسمياً ولا علم له بتخصيص أي مبالغ لصالح الصندوق”.

The post “موازنة الأسعار”: لم نحصل على اعتمادات لاستيراد السلع الأساسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية