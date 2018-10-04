مجلس الأمن يجدد تفويضه بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية

جدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه لدول أعضاء الأمم المتحدة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة عام آخر، المشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا.

وقال مجلس الأمن في بيان له أمس الأربعاء، إن هناك اشتباها باستخدام السفن لتهريب المهاجرين وعمليات الاتجار بالبشر، الأمر الذي يقوض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة الناس للخطر.

وأدان المجلس، كلّ أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، معتبرا إياها عمليات تُضعِف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتُعرّض حياة مئات آلاف الأشخاص للخطر، مؤكدا التزام المجلس بسيادة الدولة الليبية واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وفق البيان.

وأصدر مجلس الأمن الدولي هذا القرار الذي اقترحت مشروعه بريطانيا ووافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”.

ووفقًا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات أدت إلى خلافات مع الولايات المتحدة التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيليّة اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة.

يشار إلى أن ليبيا تشكّل وجهة ومعبرًا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.

ويُلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنويًا عند محاولتهم عبور المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقًا من السواحل الليبية، مستغلّين انعدام الاستقرار في البلد الغارق في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

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