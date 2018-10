«مالية الوفاق» تؤكد.. صرف علاوة المُعلمين الشهر الجاري

المتوسط:

اجتمع مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوفاق، محمد إسماعيل، مع وكيل وزارة التعليم، أمس الأربعاء، بحضور رئيس قسم التفويضات ورئيس قسم المرتبات أحمد قربة؛ لمناقشة ملف صرف علاوة الحصص للمعلمين.

وأشار إسماعيل خلال الاجتماع إلى أن العلاوة ستصرف خلال الشهر الجاري، بعد المرور والتأكيد من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.

كما أكّد مدير إدارة الميزانية أنّ العمل جارٍ على إحالة مخصّصات الميزانية التشغيليّة لكافّة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

