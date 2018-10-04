نواب برقة يطالبون عقيلة صالح بالكشف عن مصير أحمد العريبي وابنه

طالب نواب إقليم برقة بمجلس النواب، رئيس المجلس عقيلة صالح، بالكشف عن مصير عميد بلدية بنغازي سابقا ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة أحمد العريبي وابنه، اللذين اعتقالا فجر الثلاثاء الماضي من منزلهما في بنغازي.

ودعا النواب في رسالة موجهة إلى مجلس النواب اليوم الخميس، إلى مخاطبة الجهات المعنية بالتحقيق والمتابعة والمحاسبة لمن اقترفوا هذه الاعتداءات الجبانة والمرفوضة من الجميع، على حد قولهم.

وحث نواب إقليم برقة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعمل على إطلاق سراح أحمد العريبي وإصدار قرار بمعاقبة “الميليشيات المارقة” التي قامت بهذا العمل، بحسب نص الرسالة.

واعتبر نواب إقليم برقة، هذا العمل بـ”الهجوم الإرهابي غير المبرر من قبل ميليشيات غير معروفة الهوية”، مؤكدين أن تلك الممارسات “تذكرنهم بعهد الديكتاتورية التي عاشها شعب الليبي طيلة 43 عامًا الماضي”.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي، قد قامت باعتقال عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد علي العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم فجر يوم الثلاثاء الماضي، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واقتحم مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على أحمد العريبي وابنه علي البالغ من العمر 34 عامًا.

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