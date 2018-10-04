مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يوافق على إعادة تسمية المجلس البلدي الابيار إلى مجلس تسييري وتسمية أعضائه

قرنادة 04 أكتوبر 2018 ( وال ) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، القرار رقم ( 626) لسنة 2018م بإعادة تسمية مجلس بلدي إلى مجلس تسييري وتسمية أعضائه.

وقضى في مادته الأولى بالموافقة على إعادة تسمية المجلس البلدي الأبيار إلى مجلس تسييري، ويعاد تشكيله على النحو التالي:

السيد / محمد عثمان محمد ربيش- رئيس المجلس التسييري.

السيد/ فتح الله محمد موسى – عضو المجلس التسييري.

السيد/ حمدي عمر سعد – عضو المجلس التسييري.

السيد/ عزالدين عبدالحميد عبدالكريم – عضو المجلس التسييري.

السيد/ حمد محمد المبروك – عضو المجلس التسييري.

السيد/ فوزي حماد خليفة – عضو المجلس التسييري.

السيد/ حليمة محمد عقيلة – عضو المجلس التسييري.

ويمارسون اختصاصاتهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.( وال – البيضاء ) س ع / ع ع

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