إطلاق “حراك مانديلا ليبيا” لدعم مشروع ترشح الدكتور سيف الاسلام القذافي للانتخابات

أعلن، اليوم الخميس، عن تأسيس “حراك مانديلا ليبيا” لدعم مشروع الدكتور سيف الإسلام القذافي والمطالب الجماهيرية الواسعة بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الحراك في بيان له أنه “انطلاقا من دورنا تجاه الشعب الليبي في الداخل والخارج، وتجاه الوطن نعلن نحن أبناء ليبيا الأبية عن تأسيس حراك مانديلا ليبيا الداعم لمشروع الدكتور سيف الإسلام القذافي والمطالب بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة”.

وأكد الحراك على عدد من الثوابت والمبادئ العامة المتطابقة مع رؤية الدكتور سيف الإسلام القذافي ومشروعه الخاص بليبيا، إذ يقدم الحراك الدعم الكامل لتنفيذ تلك الرؤية والمشروع الذي يعتمد بشكل كبير على الخبرات الليبية الشابة في قيادة المرحلة لما لها من انعكاسات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وشدد الحراك في بيانه الأول على ضرورة وقف العنف والاشتباكات التي تقع بين الحين والآخر، ومطالبة كافة القيادات القبلية والسياسية والاجتماعية بالعمل من أجل ليبيا، وتنحية كافة المصالح والأهداف والمكاسب الشخصية جانبا ومد يد التعاون لنبذ العنف وإرساء السلام والأمن والاستقرار.

وأعلن الحراك 7 أهداف رئيسية من منطلق دعمه الكامل لتأييد ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، من المنتظر أن يتم العمل على تحقيقها في الداخل والخارج، وهي سيادة الدولة ووحدة التراب الوطني وتوحيد الصف الليبي وحرمة الدم وصون العرض والشرف، المساواة التامة بين أبناء الشعب الليبي في الحقوق والواجبات فلا إقصاء ولا تهميش لشخص أو فئة على أساس عرق أو دين أو منطقة جغرافية، احترام الهوية الليبية بكل مكوناتها عرب وأمازيغ وتوارق و تبو، إضافة إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهجرين في الداخل والخارج وإرساء القانون وتفعيل الدور الأمني للحفاظ على حياة الجميع، و التأكيد على دور المؤسستين العسكرية والأمينة ودعوة الشباب للالتحاق بالهيئتين، إلى جانب لتأكيد على دور المجتمع كافة وقياداته القبلية إلى جانب قواته المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والسلام، علاوة على التأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية للعمل على إعادة ليبيا لمكانتها ودورها الفاعل في المنظومة الدولية.

وأشار الحراك إلى عدد من الأهداف التي يعمل عليها من خلال قياداته في الداخل والخارج كالمصالحة الوطنية الشاملة، والاتجاه نحو مرحلة بناء مؤسسات الدولة بما يسهم في البناء الشامل لليبيا، ومواجهة الإرهاب وتفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية، والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي.

و نظم “حراك مانديلا ليبيا” خلال الأيام الماضية عدد من الجولات في الداخل والخارج، انطلاقا من العاصمة طرابلس، وفي تونس ومصر، التقى خلالها بعدد من الشباب والمسؤولين والقيادات الإعلامية والسياسية والاجتماعية المرموقة، وأصحاب الخبرات في شتى المجالات للمشاركة في بناء ليبيا المستقبل، وشرح أعضاء الحراك ملامح الرؤية الخاصة بمشروع الحراك ، حيث أعرب الجميع عن تأييدهم لكافة بنود المشروع وخطواته الجادة.

ويعكف الحراك خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمر كبير بحضور نخب من السياسيين الليبيين والمصريين وممثلين عن الدول العربية والأوربية والهيئات الدولية.

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