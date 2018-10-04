الحكومة الليبية المؤقتة: نقل الرحلات الجوية من مطار بنينا سيتم في حال تردي الأوضاع الأمنية

بنغازي — سبوتنيك. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، “أعلن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجدداً في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع”.

وطالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين”.

وحث على “ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية”، لافتا إلى أن “مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس”.

يشار أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ترأس اليوم الأربعاء 3أكتوبر/تشرين الأول اجتماع أمنياً في مدينة البيضاء بحضور زير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف.

وقد أعلن وزير الداخلية خلال الاجتماع عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 — 2019 — 2020 لأول مرة في تاريخها، بحضور قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، بقاعة قبة البرلمان بمدينة البيضاء.