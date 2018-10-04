نصية يُغرد: لا للمؤتمرات الدولية حول ليبيا

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، رفضه لأي مؤتمر دولي حول ليبيا لا يدفع باتجاه اجراء الاستفتاء وتوحيد السلطة التنفيذية وإقرار ترتيبات أمنية حقيقة في العاصمة للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما هو إلا محاولة دولية جديدة لاستمرار الفوضى ومشروع اللادولة.

وقال نصية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الخميس، إن محاولات تشكيل حكومة غير دستورية و إصدار قرارات تسهم في انقسام المؤسسات الاستراتيجية العامة، ما هي إلا محاولات لعرقلة توحيد المؤسسات، والتشبث بمشروع الفوضى والاستمرار في الفساد الإداري والمالي.

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