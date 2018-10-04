لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس تحيل خطتها إلى المجلس الرئاسي

طالبت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى في خطتها المحالة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، التمركز القوة المشتركة لفض النزاع لتعزيز وقف إطلاق النار وضمان استمرار الحياة الطبيعية بالمدينة .

وأكدت اللجنة في بيان لها أمس الأربعاء إحالتها لخطة أمنية لتأمين المؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية، إضافة إلى قوة دعم وإسناد تدعم القوات المكلفة بتنفيذ الخطة على أن تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة وتقع المسئولية في ذلك على القيادات العسكرية والأمنية بالتنفيذ.

وشملت خطة اللجنة ، إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة بحيث تشمل المراجعة القانونية والإدارية بشأن إنشاء وتشكيل هذه الوحدات والأجهزة ومهامها واختصاصها وقيادتها والصلاحيات الممنوحة لها في إطار الإصلاحات في مجال الأمن والدفاع بما في ذلك إجراء بعض التعديلات التشريعية في القوانين الخاصة بالجيش والشرطة من خلال تشكيل لجان مختصة

وأوصت اللجنة بسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية وعودتها إلى أماكن تمركزها الأصلية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة وألية لخفض وتخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال خطة تشمل اختيار مواقع لها خارج المدن والتجمعات السكنية وصولا إلى ترتيبات بشأن عودة الأسلحة والمعدات القتالية إلى مؤسساتها العسكرية

يشار أن لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى برئاسة اللواء حماد أحمد عبود، مؤكدة على أن دورها يقتصر على دراسة ووضع خطة أمنية وتقديمها للمجلس الرئاسي لتنفيذها

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