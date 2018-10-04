«ناتو» يجدد استعداده للمساعدة في بناء المؤسسات الأمنية الليبية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، استعداد الحلف تدريب قوات أو وحدات عسكرية ليبية.

وأوضح المسؤول الأطلسي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل، أن الناتو- وفي إطار الحوار مع ليبيا – لا يعرض تدريب قوت ليبية، ولكنّه على استعداد لمساعدة ليبيا على إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها العسكرية والأمنية وتحديدًا وزارة الدفاع وأجهزة الأمن لدعم الاستقرار داخلها.

وأشار الأمين العام للـ«ناتو» إلى الأهمية التي يوليها الحلف لمركز القيادة الخاص بالجوار الجنوبي، الذي بات يعمل انطلاقًا من مدينة نابولي في إيطاليا، قائلاً إنّه أداة رئيسة في مجال تعامل الحلف مع التهديدات القائمة جنوبًا.

ولم يكشف حلف الناتو حتى الآن عمّا إذا ما كان سيشارك في مؤتمر صقلية حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، فيما يوصل المبعوثون الإيطاليون تسليم الدعوات للعديد من الأطراف الدولية والإقليمية.

وأعلنت روسيا اليوم الخميس على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية زاخارفوا إن موسكو ستكون موجودة بالتأكيد في المؤتمر، لكنّها لم تحدد مستوى الحضور الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية