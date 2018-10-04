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” وزارة اقتصاد الثني” تحدد أسعار “الحلاقة والفتلة ” في مدينة البيضاء

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة بيانا للإعلان عن أسعار خدمات الحلاقين، وذلك عقب لقاء مراقب اقتصاد البيضاء مع نقابة الحلاقين.

وأكدت الوزارة،” أن تسعيرة حلاقة شعر 5 دينار وحلاقة وجه 3 دينار وتسعيرة الفتلة 2 دينار وحلاقة أطفال 3 دينار”.

وأوضحت الوزارة، ” أن رجال الحرس البلدي سيتولون متابعة تنفيذ هذا القرار ومن لهم صفة مأموري الضبط القضائي ببلدية البيضاء”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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