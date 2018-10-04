حفاظاً على الوحدة الوطنية .. التبو يجددون مقاطعتهم لمسودة الدستور وقانون الإستفتاء

ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية للصياغة الدستور عن مكون التبو المقاطع لأعمال الهيئة السنوسي حامد أن مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة هي دليل على التهميش والأستمرار في الإقصاء معتبراً إقرارها تهديداً للوحدة الوطنية بالبلاد.

وقد أشار حامد في لقاء عبر الهاتف أجرته معه قناة ليبيا الأحرار ببرنامجها الملف وتابعته المرصد إن ضيوف البرنامج من التبو والأمازيغ والطوارق من مكونات الدولة الليبية الأساسية وهم رافضين للمسودة وفي الحديث عن إن المكونات قد أنصهرت أضاف حامد بأن هذا كلام مرفوض مؤكداً على رغبته في أن يكون ما يجمعهم كمكونات هي الهوية الليبية بدون أختزال او ذوبان.

أما فيما يتعلق بما قيل عن تجاوز التبو لحقوق المكونات ذهب عضو التأسيسية المقاطع لأعتبار هذا أستعلاء وأن الصيح أن نجلس جميعاً كمكونات عرب وطوارق وتبو وأمازيغ متساوون أولاً ونتحدث وفق خطاب متساوي يتعلق بحقوقنا جميعاً دون تعالّي متسائلاً ماهي صفتهم حتى يحددوا هذا متجاوب وذاك غير متجاوب.

مضيفاً ودون أن يحددهم : ” أنهم يريدون إختزال حقوق التبو في جانب الهوية ، أعضاء طرابلس مثلاً وتعطيلهم للمسودة حتى وصلوا لحقوقهم ولمسودتهم بالفيتو الممنوح لهم وهذا تحققلهم بعد ان تنادوا وأعضاء برقة وهذا مالايملكه التبو اللذين يفترض أن من حقهم ايضاً المشاركة السياسية والجنسية والعدالة الأجتماعية والحكم المحلي “.

وتابع : ” أما الدعوة لأن نصل في المستقبل لحقوقنا عبر البرلمان وأن لم يوافق نتجه للمحكمة الدستورية هذا الركض المستمر للتبو والطوارق والأمازيع نحو حقوقهم بكلمات أنشائية ومطاطية لم يعد مقبولاً، وفي ما يخص جانب اللغة والهوية يجب أن تكون لغتنا ككل اللغات في الدولة وهوية الدولة يجب أن لا تكون عربية بل جامعة ويجب أن تكون مشاركتنا حقيقية و وفاعلة في أدارة السلطة “بنسبة واضحة ومحددة في السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الدستورية” حسب قوله.

وحول رفض التبو لحل مسألة الجنسية حتى نفاذ الوقت وصدور الدستور فقد أرجع حامد الأسباب للعنصرية والتمييز التي طوق بها الموضوع وقال : ” لقد أبلغناهم بأثبات ما يدعون من وجود أعداد من التبو والطوارق الآتين من خارج الوطن لتسوية الموضوع وأتخاذ ما يلزم ولكنهم فقط يضعون نصوص كيدية وعنصرية ” .

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