مسلحون يقتادون اللواء العريبي لمكان مجهول

في تصريح خاص لـ218، أكد أحد أقارب عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي الذي اقتاده مسلحون إلى جهة غير معلومة الثلاثاء الماضي، أن القيادة العامة للجيش نفت وجوده في أحد السجون التابعة لها.

وقال أحد أفراد الأسرة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عمليه المداهمة لمنزل العريبي تمت عند الثانية والربع من فجر الثلاثاء الماضي بواسطة 30 سيارة مدججة بكافة أنواع السلاح، وعلى كل سيارة أربعة أشخاص بعضم ملثم، والبعض الأخر لم يكن ملثما، حيث تم التعرف على وجوه بعضهم عبر كاميرا المراقبة الخاصة بمنزله قبل أن تتم الرماية عليها، مشيراً إلى أن التسجيلات التي تحتفظ بها الأسرة أظهرت وجوه المهاجمين وهم من أصحاب البشرة السمراء.

المصدر ذاته أوضح لـ218 أن وفدا من الأسرة برفقة شيوخ من قبيلة العريبات توجه إلى القيادة العامة للجيش بالرجمة، للاستفسار عن خطف العريبي، لافتاً إلى أن مسؤولين في القيادة العامة للجيش وهما العميد سالم العبدلي، ورئيس هيئة السيطرة عون الفرجاني أبلغاهما بأن اللواء العريبي غير موجود في أي سجن يتبع للجيش أضافة لعدم علمهم بالواقعة.

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