تعرف على الدول التي يُمكن زيارتها بجواز السفر الليبي بدون تأشيرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، بعد أعلن مصرف ليبيا المركزي آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، والدراسة، والعلاج والاعتمادات المستندية والشخصية.

ويتطلع أكثر الليبيين بعد هذه الإصلاحات، والتعديلات إلى السفر، لغرض الترفيه عن النفس، والسياحة، أو العلاج، أو الدراسة، أو للعمل خارج البلاد خاصة بعد ضغوط الحياة، وما مرت به ليبيا خلال الثمان السنوات الأخيرة، من حروب وقتل وتدمير .

وما يعيق الليبيين للسفر مصاعب الحصول على تأشيرة الدخول لبعض الدول، مما يصعب اختيار البلدان التي تسمح لك بزيارتها بمجرد امتلاكك جواز سفر، وبدون استخراج تأشيرة .

ووفقاً لموقع doyouneedvis المتخصص في معلومات سياسة التأشيرات في البلدان المختلفة، فقد بلع عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الليبي السفر إليها دون استخراج تأشيرة, أو باستخراج تأشيرة فور الوصول هي 38 دولة.



فبحسب الموقع فإن التأشيرة غير مطلوبة على الليبيين عند السفر إلى 13 دولة وهي: تونس، والجزائر، وجمهورية بنين، والإكوادور، وماليزيا، وموريتانيا، ودومينيكا، وأنغيلا – جزيرة تابعة لبريطانيا في الكاريبي، وميكرونيسيا، وهايتي، ونيكاراغوا، ونيوي .

ويستطيع حامل الجواز الليبي الحصول على تأشيرة دخول الدول فور وصوله المطار أو إحدى النقاط الحدودية وهي ” الأردن، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، ونيكاراجوا، وجزر القمر، وساحل العاج، وأوغندا، ولبنان، وجزر المالديف، وجيبوتي، ودومينيكا، وغانا، وغينيا بيساو، وإندونيسيا، وإيران، وماكاو، و مدغشقر، وماليزيا، وموزمبيق، ونيبال، و بالاو، ورواندا، وساموا، وسيشل، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وتوغو، وتوفالو، .

وفي المقابل يُمنع على حامل الجواز الليبي دخول الولايات المتحدة، وتفرض 155 دولة أخرى تأشيرة دخول على الليبيين .

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