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تعرف على الدول التي يُمكن زيارتها بجواز السفر الليبي بدون تأشيرة 

4 أكتوبر، 2018
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص
مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، بعد أعلن مصرف ليبيا المركزي آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، والدراسة، والعلاج والاعتمادات المستندية والشخصية.
ويتطلع أكثر الليبيين بعد هذه الإصلاحات، والتعديلات إلى السفر، لغرض الترفيه عن النفس، والسياحة، أو العلاج، أو الدراسة، أو للعمل خارج البلاد خاصة بعد ضغوط الحياة، وما مرت به ليبيا خلال الثمان السنوات الأخيرة، من حروب وقتل وتدمير .
وما يعيق الليبيين للسفر مصاعب الحصول على تأشيرة الدخول لبعض الدول، مما يصعب اختيار البلدان التي تسمح لك بزيارتها بمجرد امتلاكك جواز سفر، وبدون استخراج تأشيرة .
ووفقاً لموقع doyouneedvis المتخصص في معلومات سياسة التأشيرات في البلدان المختلفة، فقد بلع عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الليبي السفر إليها دون استخراج تأشيرة, أو باستخراج تأشيرة فور الوصول هي 38 دولة.


فبحسب الموقع فإن التأشيرة غير مطلوبة على الليبيين عند السفر إلى 13 دولة وهي: تونس، والجزائر، وجمهورية بنين، والإكوادور، وماليزيا، وموريتانيا، ودومينيكا، وأنغيلا – جزيرة تابعة لبريطانيا في الكاريبي، وميكرونيسيا، وهايتي، ونيكاراغوا، ونيوي .
ويستطيع حامل الجواز الليبي الحصول على تأشيرة دخول الدول فور وصوله المطار أو إحدى النقاط الحدودية وهي ” الأردن، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، ونيكاراجوا، وجزر القمر، وساحل العاج، وأوغندا، ولبنان، وجزر المالديف، وجيبوتي، ودومينيكا، وغانا، وغينيا بيساو، وإندونيسيا، وإيران، وماكاو، و مدغشقر، وماليزيا، وموزمبيق، ونيبال، و بالاو، ورواندا، وساموا، وسيشل، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وتوغو، وتوفالو، .
وفي المقابل يُمنع على حامل الجواز الليبي دخول الولايات المتحدة، وتفرض 155 دولة أخرى تأشيرة دخول على الليبيين .

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • تم اكتشاف تزوير العديد من الجوازات الليبية لجنسيات عديدة بالجهاز الالكتروني في غرف خاصة مما ساهم في هروب العديد من المجرمين داخل وخارج البلاد محملين ببطاقات مصرفية وحسابات بنكية مسروقة من البنوك . على اللجنة الأمنية معرفة ورصد هذا الموضوع بجدية وعن قرب.

    رد

  • .youtube.com/watch?v=nzscKz0sHZM
    4 أكتوبر، 2018 الساعة 11:35 م
    تم اكتشاف تزوير العديد من الجوازات الليبية لجنسيات عديدة بالجهاز الالكتروني في غرف خاصة مما ساهم في هروب العديد من المجرمين داخل وخارج البلاد محملين ببطاقات مصرفية وحسابات بنكية مسروقة من البنوك . على اللجنة الأمنية معرفة ورصد هذا الموضوع بجدية وعن قرب.

    رد

  • موضوع البلدان التى يجوز المواطن
    الليبي دخولها بدون ( تأشيرة)…
    ننصح بالبقاء فى الوطن افظل…..
    لأنك يامواطن اذا سافرت إلى تلك
    البلدان سوف تصاب ( بقهرة وتصغر
    بيك الدنيا ) رغم معظم هذه الدول
    من تصنيف العالم الثالث ولكن بها
    معالم حظارية وبنية تحتية ونظم
    متقدمة رغم قلة مواردها بمعنى
    خليك فى الحالة إللى انت فيها إذا
    كان عندك أحاسيس ومشاعر تبكى
    فى هذا الوطن سوى عن الماضى
    أو عن الحاظر، ولانك لا تعرف أن
    مواردك فى الماضى كانت بيد عبيط
    ضحك عليه (عبيد الأفارقة)والبسوه
    صولجان العبط واسموه (ملك الملوك
    كما اوهمه تجار ثورات التحرر بأنه
    الملهم الذى أجاد به التاريخ ليحرر
    العالم من الإستعمار البريطانى مثلا
    لمناصرة الجيش الايرلندي وحرب تشاد الكارثة وشجعوه على بعثرة
    ثروات الوطن على ( خزعبلاته )وفق
    نظرياته الصبيانية) التى شخص فيها نفسه بأن وجد الحل لقضايا الشعوب ،وتحدى العالم ( بطزه ) فى كل مناسبة وأخيرا ذهب لنهاية مكب
    ومزبلة التاريخ وخلف من ورائه من
    يحرق ويدمر ويمزق الوطن ويسرق
    وينهي ما تبقى وها هو اليوم نسمع بمن كانوا يسمون أنفسهم
    ثوار وهم مجرمين وخريجي سجون
    وقد نهبوا بنوك الدوله وفروا بها
    خارج الوطن وامتلكوا بها عقارات
    ومزارع فى تركيا وتونس وبلدان أخرى فتحت لهم أبوابها لتستفيد من كعكة ( ثورة 17 إف ).
    لذا يامواطن عش واستقر فى وطنك
    بما كتبه لك الله من لقمة الحلال
    فالله يمهل ولا يهمل…..!!
    وتفادى رؤية ( القهره) والحسرة من
    رؤية إنجازات الشعوب الأخرى التى
    لا تملك موارد نفط .
    اما جواز سفرك أحتفظ به فى دولاب
    واعلم أن الجواز الذى تحصلت عليه
    بالواسطة أو حتى بالرشوة فهو من
    ضمن ( الصفقات المريبه ) التى أوكلت إلى أصحاب البزنس وتمحص فيه جيدا فهو لايمث بصله لمسمى جواز سفر فى طباعته وخاصة الرقم
    الذى يحمله لا هو رقم أم حروف أبجدية بمعنى( كور وأعطى لعور ).

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  • وبدون نظرة تشاؤم سنبنى ليبيا بالعرق والدماء وبأذن الله ستصبح ليبيا أفضل دولة في العالم فنحن أبناء ليبيا أبناء اليوم أبناء الحاضر والمستقبل المشرق . ولنترك الماضي الاسود والتعيس ولنرميه وراء ضهورنا ولكننا لا ننسى من كان سبب تعاستنا وقهرنا وسوف نجبره على دفع الثمن وسيكون هذا الثمن باهظا لكل من خان وقتل ودمر وسرق وخطف وفجر وسيكون الثمن هو الدماء التي تجرى في عروقه لتكون عبرة له ولغيره . وستبقى ليبيا حرة أبية غصبن على الجميع شاء من شاء وأبا من أبا . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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    • عزيزى على الفيسي ….
      أرد على تعليقك ولو انه متأخر …..
      فمن ناحية ليبيا حسب قولك ساتكون افظل دوله
      وفى العالم…!!؟
      الظاهر انك لم تسافر خارج
      ليبيا ولو لسعات…!!
      ولا نبتعد عن ليبيا ولعل اقرب دوله غرب ليبيا أو
      حتى الصومال صدقنى
      واسأل سوف تغير رأيك
      لذا طلبت من المواطن عدم
      السفر خارج ليبيا حتى يتغير
      حالنا إذا ( صار منها )
      ياعزيزى ليبيا طاح سعدها
      وسعد شبابها إللى كانوا آمل نهضتها سيبقى الحال على ماهو عليه وهذا ليس
      تشأىم ولكن يجب أن نعترف
      بحقائق الأمر الواقع(المثل )
      ( اللسان يكذب عن القلب )

      رد

  • نبوه ياناس
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • ياسي حسين انت متناقض من جهة أى شخص خرج على ولي الأمر تعتبره من الخوارج ومن جهة اخرى انت أحد جنود المشير والمعرف ان المشير احد أكبر الخارجين على ولي الأمر الشهيد الصائم معمر القذافي … إلا إذا كان لديك معيار أخر لم نعرفه.

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