قوة حماية طرابلس تسلم بعض مواقعها ومقراتها للجنة الترتيبات الأمنية

أعلنت قوة حماية وتأمين طرابلس، عن مبادرتها بتسليم المواقع التي تحت حمايتها إلى لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع التحفظ على بعض المواقع خوفا من تفشي الفوضى والاختراق الأمني.

وقالت القوة في بيان لها اليوم الخميس، إنها سلمت هذه المواقع بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية إلى حين الاستعداد والنظر في تسليم باقي المواقع، بالإضافة إلى تجهيز قوة أمنية من مختلف أنحاء البلاد لتسلم هذه المواقع حتى لا تكون جهوية ومناطقية باسم العاصمة.

وأشارت القوة، إلى أنها لن تكون ضمن القوة التي ستؤمن وتحمي مؤسسات الدولة، بل ستكون في خدمة المواطن في الطرقات والأماكن العامة، وستحافظ على أمنه وحياته من الخارجين عن القانون تحت شرعية الدولة، على حد قولها.

وأكدت القوة، أنها تعمل جاهدة لبسط الأمن والأمان لترسيخ مبدأ الحرية والعدالة في ظل تفعيل مؤسستي الجيش والشرطة، وفرض قوة القضاء، مع الإصرار والطلب بحل كل المسميات الجهوية والتشكيلات القائمة، وفق ما ذكرت في بيانها.

واتخذت قوة حماية طرابلس التي تتكون من عدة وحدات أمنية بطرابلس بعد اجتماع القيادات الأمنية بالمدينة مع لجنة الترتيبات الأمنية الإثنين الماضي، لمناقشة ما تقتضيه المصلحة العامة لتنفيذ الترتيبات الأمنية وتحسين الوضع الأمني في العاصمة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قالت إنها أعدت كل الترتيبات بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، بتسلم المرافق الرئيسة كافة لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية وذي خبرة عالية وبعيدة عن أية تجاذبات سياسية مهمتها حماية ممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية.

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة في 27 أغسطس الماضي معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة استمرت بشكل متقطع لقرابة شهر، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 27 أغسطس الماضي، أكثر من 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

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