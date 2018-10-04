بويصير يحمّل حفتر مسؤولية تهديده، ويرفع ضده دعوى لدى القضاء الأمريكي

حمّل المستشار السياسي السابق لقيادة عملية الكرامة محمد بويصير، اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤولية التهديدات التي يتعرض لها من قبل أشخاص تابعين للأخير، مؤكدا رفع دعوى ضده لدى القضاء الأمريكي.

وأكد المستشار السياسي السابق لقيادة عملية الكرامة محمد بويصير، رفع دعوى ضد قائد العملية اللواء المتقاعد خليفة حفتر لدى القضاء الأمريكي، بسبب تعرضه لتهديدات من قبل أشخاص تابعين للأخير.

وأشار بويصير في منشور نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أمس الأربعاء، إلى تسلمه لتهديدات من قبل أشخاص تابعين لحفتر وصلت إلى الإذابة في الحامض، محملة حفتر مسؤولية هذا التهديدات التي يرى بويصير أنها تصدر بأوامر من اللواء المتقاعد شخصيا.

وكتب بويصير قائلا: “تصلني تهديدات على الخاص من أشخاص تابعين لخليفه حفتر وصلت اليوم إلى الإذابة في الحامض، وأنا أحولها بدوري مصورة إلى الجهات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حفتر باعتباره المسؤول عنها، لإضافتها على الملف العدلي الذى يُعد له”

واختتم الناشط السياسي محمد بويصير منشوره على صفحته الشخصية بمقولة شعبية موجهة إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر: “وأكثر زيت أحلا زميطة”، على حد تعبيره.

وقد شغل بويصير في فترات سابقة خلال العامين الماضيين منصب المستشار السياسي لقيادة عملية الكرامة بتكليف من حفتر، كونه أحد أبرز المؤيدين وداعمين لعملية الكرامة العسكرية، ولكن خلافات سياسية بين الطرفين أدت إلى توتر العلاقة بينهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر