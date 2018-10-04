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الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة يبحثان سبل تعزيز الشراكة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحب رئيس مجلس الإدارة بالهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، ومديرة المشاريع بالمنظمة الدولية للهجرة، تاناز ثامبانا، بتعزيز وتطوير الشراكة في عدة مجالات بين الطرفين.

وبحسب الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فقد جاء ذلك خلال اجتماع عرض فيه ما تم إنجازة خلال الإتفاقية السابقة بين الجانبين، وسبل الاستفادة من التجربة في تطوير النجاحات وتجنب السلبيات.

وقرر الجانبان على وضع الإتفاقية السابقة بين يدي الفنيين لمناقشة سبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه الشراكة.

هذا وتم عرض النشاطات التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا والخوض في بعض الأمور التقنية فيما يخص الإتفاقية السابقة في مجال الصحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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