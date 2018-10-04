الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة يبحثان سبل تعزيز الشراكة

رحب رئيس مجلس الإدارة بالهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، ومديرة المشاريع بالمنظمة الدولية للهجرة، تاناز ثامبانا، بتعزيز وتطوير الشراكة في عدة مجالات بين الطرفين.

وبحسب الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فقد جاء ذلك خلال اجتماع عرض فيه ما تم إنجازة خلال الإتفاقية السابقة بين الجانبين، وسبل الاستفادة من التجربة في تطوير النجاحات وتجنب السلبيات.