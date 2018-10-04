وزير التعليم بحكومة الوفاق يعلن بدء الدراسة الأحد المقبل

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم في ليبيا يوم الأحد المقبل، نافيا الشائعات المترددة بشأن تأجيل الدراسة إلى موعد لاحق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء اليوم الخميس بطرابلس، رفقة وكيل الوزارة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وفق ما نشرت

وأكد عبد الجليل، الانتهاء المرحلة الأولى من برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، معلناً عن قرار منح ترقية استثنائية لكل معلم شارك في هذا البرنامج بغض النظر عن مستوى أداء المشاركة، مشيرا إلى أنه سيقام برامج تدريبية للمعلمين داخل كليات التربية بالجامعات في مختلف المدن تحت إشراف مركز تدريب وتطوير التعليم.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح عبد الجليل أنه جرى تحديث المناهج من الصف الأول إلى السابع، مؤكداً تطبيق هذه المناهج بداية من هذا العام الدراسي الجديد، منوها إلى اتخاذ خطوات بشأن تنقيح المناهج في مراحل التعليم الأساسي والثانوي بما يمنع التكرار الممل فيها واليت من المنتظر تطبيق هذه المناهج اعتبارا من العام الدراسي 2020 – 2021، حسب قوله.

وأضاف وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أن تطبيق مرحلة دراسة الثانوية الشاملة سيبدأ في تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي 2020 – 2021 أيضا.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة خلال المؤتمر الصحفي، إنه اعتبارا من العام الدراسي الجديد سيراعى أن يكون المعلم متخصصا وذا مؤهل تربوي بحيث لن يكون هناك أي عجز نوعي في أي تخصص من التخصصات,

وتحدث جمعة، عن جملة من الأمور المتعلقة بالقطاع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان المحاسبة سواء فيما يتعلق بعلاوة الحصة التي خصص لها مبلغ 300 مليون دينار لتغطية هذا البند أو الميزانية التشغيلية لأي مؤسسة تعليمية، والنشاط المدرسي الذي ستهتم به الوزارة في جميع المؤسسات التعليمية الليبية، على حد قوله.

بدوره أوضح مدير إدارة شؤون الموفدين والملحقين محمد عتوق، أن قبول طلب الدراسة في الخارج سينحصر في أفضل عشر جامعات مرموقة بالخارج ومن كل التخصصات، مبينا أنه يجري حالياً فرز هذه الطلبات وتوزيع المتقدمين بها على حسب الدول، بالإضافة إلى أن هناك برامج تقنية تسهل عمليات إتمام الإجراءات للطلبة عوضاً عن الحضور الشخصي.

وكانت النقابة العامة للمعلمين التابعة لمجلس النواب، قد أعلنت تأجيل الدراسة وعدم عودة المعلمين إلى المدارس حتى يوم الأحد الموافق الرابع من شهر نوفمبر القادم، إلى أن يعتمد مجلس النواب قانون حقوق المعلمين خلال الشهر الجاري.

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