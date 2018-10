المتوسط:

وزعت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي مساعدات غذائية لقرابة 12600 شخصا من الأسر العائدة إلى ديارها في درنة، وتكفيهم وعائلاتهم لمدة شهر.

وأوضحت اللجنة، أنها وزعت أيضا توزيع مواد منزلية تتضمن بطانيات وأفرشة وأدوات الطهي وغيرها.

يشار إلى أن الفرق قدمت مساعدات إنسانية لما يزيد عن 49 ألف شخص من النازحين والعائدين من وإلى درنة منذ حزيران حتى الآن.

