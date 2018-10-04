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الجنوب المنسي.. أوضاع صعبة زادها التهميش

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال مناطق الجنوب الليبي تعاني من انعدام الاستقرار المستوطن وترزح تحت وطأة الصرعات وغياب الأمن ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانقسام المؤسسات أو انهيارها خصوصا المؤسسات الصحية.

منذ سنوات، يغرق الجنوب “المنسي” تماما في أوضاع معيشية صعبة زادها التهميش وما تعيشه البلاد من حالة انقسام.

وبهدف إيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة الجنوب بالتواصل مع حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قام المجلس الأعلى للدولة بتشكيل لجنة، إلا أنه لم يتغير شيئا على الأرض.

وحمّل “الأعلى للدولة” مسؤولية استمرار تردي الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وعدم توفير ميزانية لها، للمجلس الرئاسي ومجلس النواب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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