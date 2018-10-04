الجنوب المنسي.. أوضاع صعبة زادها التهميش

ما تزال مناطق الجنوب الليبي تعاني من انعدام الاستقرار المستوطن وترزح تحت وطأة الصرعات وغياب الأمن ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانقسام المؤسسات أو انهيارها خصوصا المؤسسات الصحية.

منذ سنوات، يغرق الجنوب “المنسي” تماما في أوضاع معيشية صعبة زادها التهميش وما تعيشه البلاد من حالة انقسام.

وبهدف إيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة الجنوب بالتواصل مع حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قام المجلس الأعلى للدولة بتشكيل لجنة، إلا أنه لم يتغير شيئا على الأرض.

وحمّل “الأعلى للدولة” مسؤولية استمرار تردي الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وعدم توفير ميزانية لها، للمجلس الرئاسي ومجلس النواب.

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