القطاع الصحي.. وضع مترد وخطط غائبة

من الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح الصحي، هكذا يبدو حديث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي الذي ركز فيه على وضع الخطط التي من شأنها أن تطور في هذا القطاع المهم والذي غابت عنه كل مقومات النجاح.

لم يوضح السراج ماهي الخطط التي يجب أن تتوافر لكي يتم تنفيذها على أرض الواقع ويكون التطوير في المنظومة الصحية أكثر وضوحا مع أنه اعترف بصعوبة إيجاد الحل على المدى القريب.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة والقطاع الصحي في ليبيا يواجه عراقيل كبيرة جعلت منه ميتا سريريا نتيجة سوء تدبير الساسة المتعاقبين انتهاء بالسراج الذي صار جل حديثة ينقصه التطبيق. فأين التخطيط الذي يسبق التنفيذ..؟

المؤتمر الذي أشهر فيه خدمة صحتي تم فيه كذلك اعتماد التأمين الصحي الخاص بالمعلمين يحتاج إلى تفعيل على الواقع وهو انتظار لقرار آخر يأمل من خلاله المواطنون بأن لا يكون وهما كما سابقاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية