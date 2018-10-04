تعرض آبار بمنظومة النهر بالحساونة لعمل تخريبي

الحساونة-العنوان

قالت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، اليوم الخميس، إن ثلاثة آبار تعرضت للاعتداء والتخريب من قبل مجهولين.

وأضافت الإدارة، أن بهذا الاعتداء ترتفع قائمة الآبار التي تم تخريبها وخروجها عن الخدمة نهائيًا إلى (72) بئرا.

وأوضحت، أن التخريب كالعادة طال محول الكهرباء الخاص بالآبار، حيث نشرت الإدارة، على حسابها في موقع فيسبوك، تسجيل مصور أظهر تعرض إحدى المحطات لأضرار.د

وأشارت الإدارة، إلى أن عملية اكتشاف ذلك كانت أثناء قيام فريق المراقبة بالحقل الشرقي بالأعمال الروتينية، مؤكدة أن لدى عودة الفريق إلى مقر الإدارة تعرضوا لتهديد مسلح من قبل أشخاص كانوا يستقلون إحدى المركبات الغريبة، وذلك أثناء سيرها بالقرب من حقول الآبار.

وطالبت الإدارة بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الاعتداءات المتكررة على الآبار.

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