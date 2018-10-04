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أكوام النفايات تشوّه طرابلس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت أكوام النفايات مشهدا مألوفا لدي سكان العاصمة طرابلس فأزمة النفايات تضاف إلى أزمات أخرى كثيرة يعاني منها المواطنون.

وبدأت أزمة النفايات تتحول إلى خطر كبير على صحة المواطنين خصوصا وأن معظم الحلول جزئية وتبتعد عن المعالجة الحقيقية.

واليوم أصبحت المكبات داخل مناطق سكنية ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين على المدى القصير أو البعيد.

من جهتها، تُحمّل شركات الخدمات العامة الحكومات المتعاقبة مسؤولية تراكم القمامة بسبب عدم تقاضي عمال شركة الخدمات رواتبهم منذ فترة مما جعلهم يتوقفون عن العمل، ناهيك عن تراكم الدين العام ومشاكل أخرى تواجه عمال النظافة منها السرقة والسطو والاعتداء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • أكوام النفايات تشوّه طرابلس ?
    لا يا اخي انها تشوه الحالسين على الكراسي ؟ اما طرابلس فستبقى انظف منهم حميعا .

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  • اللي شوه طرابلس فعلا هو تواجد الذيوث السراج و البغل المشري و فروخ الحرام متع المليشيات و الخنازير الاخوان المجرمين اولاد ستين كلب

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