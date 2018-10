نقابة النقل الجوي تستعرض أبرز معوقات القطاع مع «مواصلات الوفاق»

المتوسط:

أعلنت نقابة النقل الجوي، عقد اجتماع أمس الخميس مع وزير المواصلات والنقل المفوض بحكومة الوفاق الوطني، وعبدالسلام التميمي رئيس النقابة العامة للنقل الجوي.

وأوضح الحساب الرسمي لنقابة النقل الجوي، عبر فيس بوك، أن الاجتماع تناول جملة من المواضيع التي تتعلق بالقطاعات التابعة للنقل الجوي حيث تم الاتفاق على متابعة كافة المتطلبات والمطالبات المشروعة للمنتسبين كلا حسب الجدول الزمني المحدد لها .

شارك في الاجتماع؛ فتحي البوسيفي، رئيس النقابة العامة المراقبين الجويين، ونوري ابورزة، رئيس نقابة المراقبين الجويين فرع طرابلس.

