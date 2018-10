جامعة الحاضرة تبرم اتفاق تعاون علمي مع جامعة KL الهندية

المتوسط:

أعلنت جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانية قيام رئيس الجامعة أمس الخميس، بتوقيع بروتكول تعاون علمي مع جامعة KL الحكومية الهندية.

وأوضح الحساب الرسمي لجامعة الحاضرة، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه وكيل وزارة التعليم لشؤون المراكز والهيئات والسيد مدير مكتب التعاون بوزارة التعليم.

واختتمت مراسم الاحتفال بإلقاء عدد من كلمات الشكر والترحيب وكذلك منح درع جامعة الحاضرة للبرفسور Dr. J.Srinivasa Rao. مدير القبول بجامعة KL .

يذكر أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة التعاون العلمي لإجراء البحوث العلمية المشتركة وكذلك تبادل الكتب والمؤلفات والمراجع وتدريب عدد من الإداريين والأكاديميين في مجال الإدارة الالكترونية.

