مسح إشعاعي في زليتن أفاد بعدم وجود تلوث

شهد المجلس البلدي زليتن عقد اجتماع للاصحاح البيئي ورصد الاشعاعات للمواقع التي استهدفها الطيران الحربي لمقاتلات الناتو إبان أحداث ثورة 17 فبراير 2011 .

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي المكلف بملف الصحة والبيئة ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب الاصحاح البيئي وفريق المسح الاشعاعي التابع لمركز القياسات الاشعاعية والتدريب .

وأكد فريق المسح الاشعاعي التابع لمركز القياسات الاشعاعية أنه قد استكمل عمليات المسح الاشعاعي للمواقع التي تم استهدافها فتوصل إلى أن كل القياسات في حدود الخلفية الاشعاعية الطبيعية للمنطقة وعدم وجود تلوث اشعاعي في المواقع التي استهدفت بالمرحلة الأولى بعدد(42) موقع بشكل نهائي مؤكد .

كما نوه فريق المسح الي أن كل القياسات تشير الي أنها في حدود الخلفية الاشعاعية الطبيعية في المواقع التي استهدفت بالمرحلة الثانية التي بلغت (15) موقعاً.

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