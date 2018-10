«النهر الصناعي» يعلن سرقة 3 أبار.. يؤكد: تم تخريب 72 بئر منذ 2017  

المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي «منظومة الحساونة – سهل الجفارة» الاعتداء على 3 أبار بالسرقة والتخريب، أمس الخميس، ليرتفع بذلك عدد الآبار التي تم سرقتها وتخريبها إلى 72 بئر منذ 2017 وحتى الآن.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز النهر الصناعي «منظومة الحساونة – سهل الجفارة»، عبر فيس بوك، أنه تم تخريب المحولات الكهربائية وباقي المكونات والمعدات الهندسية.

وأكد الجهاز، أن خروج هذه الآبار عن الخدمة -72 بئر- يعني فقدان ما يقارب عن (300,000) متر مكعب من المياه وهو ما يشكل نسبة تصل إلى (30%) من الاحتياج اليومي من المياه للمدن والمشاريع الزراعية.

ولفت الجهاز أنه تم التواصل ومخاطبة كافة الجهات الرسمية والعسكرية والأمنية بالدولة وعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات لإيجاد الحلول لوقف هذه الإعتداءات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء مطلقاً يوقف هذه العبث والتخريب الذي أصبح يهدد بإنهيار المنظومة بالكامل و إنقطاع المياه على مدينة طرابلس بالإضافة إلى مدن المنطقة الوسطى ومدن الشويرف وبني وليد وترهونة ومدن الجبل الغربي والمشاريع الزراعية ما لم تتدخل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية في أسرع وقت لحماية حقول آبار مياه الحساونة وردع هذه المجموعات المسلحة التي تقوم بأعمال السرقة والتخريب.

