بلدية بوسليم تعالج مياه صرف باب بن غشير

استأنفت شركة المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية أبوسليم -في العاصمة طرابلس – العمل في مشروع مختنق تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بمحلة باب بن غشير (الكشيوني).

وبلغت نسبة إنجاز المشروع مراحل متقدمة حسب ما أفاد به المشرفون عليه على صفحة البلدية.

ودعى فريق العمل في البلدية المواطنين من سكان المحلة التفهم والتعاون مع المهندسين وموظفي شركة المياه والصرف الصحي لضمان انجاح إتمام المشروع الذي سيساهم بنسبة كبيرة في حل مختنق مياه الأمطار والصرف الصحي الذي تعاني منه المحلة في ظل غياب مشاريع تطوير البنية التحتية .

وتعاونت عناصر إدارة الأمن المركزي ووحدة مرور أبوسليم لتأمين الموظفين العاملين في القطاع لاتمام العمل في آمان وعلى أكمل وجه .

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