عمليات «الهندسة العسكرية» تزيل قاذف « R P G» بالقرب من «خلة الفرجان»

تمكنت غرفة عمليات الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب، من إزالة قاذف« R P G» غير منفجرة، بالقرب من الطريق العام بمنطقة «خلة الفرجان» طريق النهر

وطالبت غرفة عمليات الهندسة العسكرية، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بعدم الأقتراب أو لمس أو العبث بأي جسم غريب للسلامة العامة.

كما أكدت على ضرورة تبليغ غرفة عمليات إدارة الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات الحرب عبر الأرقام التالية:- « 0927203944»، « 0914299897»، « 0911589260»، « 0913279198»، « 0917118650».

