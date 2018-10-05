الغرفة الأمنية درنة وعميد البلدية ومجلس الحكماء بالمدينة يشيدون في اجتماع لهم بدور القوات المسلحة

درنة 05 أكتوبر 2018(وال) – عقد اجتماع بمقر الغرفة الأمنية العليا درنة ضم آمر الغرفة الأمنية بدرنة، عميد عبدالعالي البرعصي، وعميد بلدية درنة، المستشار عبدالمنعم الغيثي، ورئيس مجلس حكماء وأعيان درنة، الحاج صالح غيضان، وأعضاء من الحكماء والأعيان ونخبة من الشباب والنشطاء والسياسيين.

وقد أستهل الاجتماع بالحديث عن دور القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، في تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.

وأكد البرعصي على تأمين وحماية المدينة وضبط الأمن وملاحقة أى خارج عن القانون وتطبيق القانون، وثمن البرعصي دور عميد بلدية درنة في إدارة القطاعات ومؤسسات الدولة بقيادة حكيمة ورشيدة محافظا على التوازن الاجتماعي بين أطرافها وقائمة على معيار الكفاءة والسمعة الطيبة.

ومن جهته أكد المستشار الغيثي على دور القوات المسلحة فى تحرير مدينة درنة، وأن الحكومة الليبية المؤقتة التى تمثلها بلدية درنة فى المدينة جاء دورها في إعادة اعمار المدينة وتأهيل المقرات الحكومية وصيانتها والعمل على إنشاء عدة مشاريع خدمية وحيويه تهدف لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وقدر قيمة إعمار درنه بستون مليون دينار ليبي.

وبدوره أشاد رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة درنة، الحاج صالح غيضان بدور القوات المسلحة ودور عميد البلدية الواضح والجهد المبذول نحو استقرار المدينة وإعمارها تنمويا وفكريا.

واختتم الاجتماع بالاتفاق والتوأمة بين البلدية والغرفة الأمنية بدرنة للنهوض بالمدينة لأرقى المستويات.(وال – درنة) ب ع / س ع

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