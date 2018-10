«نواب برقة» يطالبون عقيلة صالح بالكشف عن مصير اللواء العريبي

المتوسط:

طالب نواب إقليم برقة، رئيس مجلس النواب المستشار عقلية صالح، في بيان رسمي، بالكشف عن مصير اللواء أحمد العريبي نائب رئيس المخابرات العامة بعد الهجوم الإرهابي غير المبرر في ساعات الفجر بتاريخ 2 أكتوبر، من قبل مليشيات غير معروفة الهوية في ساعات الفجر، تذكرنا بعهد الدكتاتورية التي عاشها شعبنا طيلة 43 عامًا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، الذي حصلت المتوسط على نسخة منه، أن المخابرات العامة تتبع مجلس النواب مباشرة، وعليه نطلب بمخاطبة الجهات المعنية بالتحقيق والمتابعة والمحاسبة لمن اقترفوا مثل هذه الاعتداءات الجبانة والمرفوضة والمستهجنة من الجميع.

وطالب البيان، عقيلة صالح بالعمل على إطلاق سراح اللواء أحمد العريبي فورًا وإصدار الأوامر بمعاقبة هذه المليشيات المارقة.

