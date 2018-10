المغرب تشهد اتفاق «ليبي تونسي» لتدريب الكوادر النقابية

المتوسط:

شهدت مدينة مراكش في المملكة المغربية اتفاقاً بين الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ونقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، للتعاون مع الجانب الليبي في مجال تطوير الكوادر.

ونص الاتفاق على استعداد نقيب الصحفيين للمشاركة فى برامج التدريب والتأهيل للكوادر النقابية الليبية كمحاضر على سبيل التطوع وتتمحور المحاضرات – باعتباره خبير دولى- حول أساسيات العمل النقابى والمعايير الدولية.

وتم الاتفاق على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي لنقابات الصحفيين فى العالم العربى والشرق الأوسط ، المنعقد حول التنظيم النقابي في العصر الرقمي .

