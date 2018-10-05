معونات عينية لأكثر من 12 ألف مواطن في درنة

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا على صفحتها بأنها بعد جولة أسبوع في مدينة درنة تمكنت من توزيع مساعدات غذائية على نحو 12,600 شخص من الأسر العائدة إلى المدينة .

وقالت اللجنة إن المساعدات الغذائية تكفيهم وعائلاتهم لمدة شهر، علاوةً على توزيع مواد منزلية وشخصية تتضمن البطاطين وأفرشة النوم وأدوات الطهي وغير ذلك من مواد المعيشة اليومية.

وأشارت اللجنة إلى أن التوزيع هو الثالث من نوعه الذي تقوم به الفرق التابعة إليها مع الهلال الأحمر الليبي منذ شهر يونيو الماضي وأن حصيلة أعمال الحملة إجمالاً توفير مساعدات انسانية لما يزيد عن 49,000 شخص من النازحين والعائدين من وإلى درنة إلى حد الآن هذا العام .

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