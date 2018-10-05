افتتاح وحدة سيدى يونس لغسيل الكلى في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة بنغازي افتتاح وحدة سيدى يونس لغسيل الكلى، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بدعم وإشراف إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي.

وافتتح الوحدة عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار أمس الخميس، والتي باشرت في استقبال وعلاج المرضى منذ أسبوعين.

ويحتوي المركز على عدد (20) سرير مجهز تجهيزاً كاملاً بالمعدات الخاصة بمرضى الكلى برعاية شركة القمة للأدوية والمعدات الطبية.

وحيا عميد بلدية بنغازي القائمين على قطاع الصحة من أطباء وأطقم طبية مساعدة وموظفين وعاملين على المجهودات التى يبذلونها في سبيل النهوض بالقطاع الصحي باعتباره مجالاً حيويا ومهماً.

وأكد العبار على أن افتتاح هذا المركز الصحي خطوة من الخطوات التي من شأنها تخفيف العبء عن المستشفيات، مشيراً إلى أن مرض الكلى من الأمراض المزمنة والذي يحتاج إلى إمكانيات ورعاية واهتمام كبير ولهذا تسعى بلدية بنغازي وبالتعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز صحية تخصصية تفي باحتياجات مرضى الكلى .

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