العبار : سأسعى للعمل على توفير الرعاية الصحية للفنانين .

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار بكل من عضو مجلس النواب انتصار شنيب، وبعض من الفنانين بمدينة بنغازى، خليفة الحوات، ومحمد العقوري، ورجب العريبى، وسالم القزيري، وسليمان الدينالي، وهيثم درباش .

وناقش العبار مع الحاضرون المشاكل والصعوبات التي تواجه السادة الفنانين في المدينة، وسبل معالجتها، منها توفير الرعاية الصحية والعلاجية لبعض الفنانين الذى يمرون بأزمات صحية، وصيانة عدد من المسارح بالمدينة .

وطمأن عميد البلدية الفنانين بأنه سيبذل قصار جهده مع الجهات المعنية من أجل توفير المناخ المناسب لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع، مؤكداً لهم استعداده بالتواصل مع وزارة الصحة، بشأن العمل على توفير الرعاية الصحية لهم، وإيفاد من يتطلب علاجهم بالخارج .

وأصدر تعليماته بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صيانة “مسرح السنابل للطفل – ومسرح الجوال بميدان الشجرة”، والعمل الفوري على إعداد المقايسات وجداول الكميات للأعمال المطلوبة, إضافة إلى العمل لإعادة تأهيل “المسرح الحديث في شارع بيروت _ ومسرح سيدي حسين” من أجل عودة النشاط الفني بالشكل اللائق الذى يليق بمدينة بنغازى مدينة الفن والثقافة .

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