المتوسط:

نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، موضوعًا، تحت عنوان «ليبيا لازالت منطقة حرب.. فكيفَ نعيد المهاجرين إليها»، مضيفة أنَّ البعض يرى أن حقوق الإنسان أصبحت تاريخًا عفى عليه الزمن ولم يعد لها وجود في ظل المصالح الدولية القائمة.

وتساءلت صحيفة «الجارديان»،: «كيف يُمكن أنْ يُقدم ​الاتحاد الأوروبي​ على إعادة اللاجئين إلى بلد تشهد حربًا أهلية مثل ليبيا، حيث لايأمنون على حياتهم ولايمكن للأمم المتحدة أو وكالات الإغاثة أن تصل إليهم وتنقل لهم المساعدات المطلوبة».

واعتبرت «الصحيفة»، أن الاشتباكات الجارية في طرابلس تؤكد أن الميليشيات المتناحرة تسعى للسيطرة على المدينة، وهو ما دفع الحكومة المعترف بها من ​الأمم المتحدة​ إلى فرض حالة الطواريء حيث تسقط القذائف على الجميع دون تمييز بسبب القصف العشوائي بين المتحاربين.

The post «الجارديان» تتساءل «ليبيا لا زالت منطقة حرب.. كيف نعيد المهاجرين إليها» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية