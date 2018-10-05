إدارة النهر الصناعي تحذر من إنهيار المنظومة وانقطاع المياه

إرتفع عدد الآبار التي تم تخريبها وسرقتها في منظومة النهر الصناعي إلى (72) بئراً منذ بداية العام 2017.

وأكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة على صفحته بموقع فيسبوك، الإعتداء على عدد ثلاثة آبار بالسرقة والتخريب للمحولات الكهربائية وباقي المكونات والمعدات الهندسية أمس الخميس.

وبين الجهاز أن هذه الأعمال التخريبية أسفرت عن خروج هذه الآبار عن الخدمة وفقدان ما يقارب عن (300,000) متر مكعب من المياه، ما يشكل نسبة تصل إلى (30%) من الاحتياجات اليومية من المياه للمدن والمشاريع الزراعية.

واستنكر الجهاز عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من هذه الأعمال التخريبية من قبل الجهات الرسمية والعسكرية والأمنية بالدولة، مبنياً أن المنظومة مهددة بالانهيار وانقطاع المياه على مدينة طرابلس، بالإضافة إلى مدن المنطقة الوسطى ومدن الشويرف وبني وليد وترهونة ومدن الجبل الغربي.

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