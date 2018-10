المتوسط:

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بأنها استطاعت توفير مياه شرب صالحة لأكثر من 60 ألف ساكن فى مدينة مرزوق.

وقالت البعثة على حسابها فى تويتر، إن مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، الممول من الاتحاد الأوروبي، سلم 7 مضخات مياه إلى بلدية مرزق وذلك بهدف تعزيز حصول سكان المدينة على الماء، وذلك ضمن برنامج تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود.

The post الاتحاد الأوروبي يسلم مدينة مرزق 7 مضخات مياة لتوفير مياه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية