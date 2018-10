«صنع الله» يبحث مع ممثل رئيس روسيا في الشرق الأوسط التعاون المشترك

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الممثل الخاص لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، بالعاصمة الروسية موسكو يوم 3 أكتوبر 2018.

وناقش الطرفان، المصالح المشتركة بين شركات الصناعات النفطية في البلدين والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، إضافة إلى فرص التعاون المتاحة، وزيادة استثمار شركات النفط الروسية العالمية.

وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والانتاج والتصدير للنفط والغاز في ليبيا. كما أشار الطرفان إلى ضرورة الالتزام بالشفافية المالية للنهوض بالبلاد، وذلك بناء على المحرك الاقتصادي الذي توفره المؤسسة الوطنية للنفط

وشارك «صنع الله»، في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو، حيث عقد اجتماعات مع الأمين العام لمنظمة الأوبك، السيد محمد باركيندو، والعديد من شركات النفط الروسية الدولية مثل تاتنفت وروسجيو.

