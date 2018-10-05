تعليم الوفاق: قرارات هامة اتخذت وستطبق العام القادم

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة اتخذت جملة من القرارات والخطوات المتعلقة بقطاع التعليم ، خاصة المتعلقة بعلاوة الحصة التي خصص لها مبلغ 300 مليون دينار .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ، نشرت خلاصته وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أنه اعتبارا من العام الدراسي القادم سيراعى أن يكون المعلم متخصصا ذا مؤهل تربوي ، بحيث لم يكون هناك عجز في التخصصات .

من جهته أوضح مدير إدارة شؤون الموفدين والملحقين بالوزارة محمد العتوق، أنه قبول طلب الدراسة في الخارج سينحصر في 300 تخصص بالجامعات المصنفة عالمياً ، ويجري الآن فرز هذه الطلبات وتوزيع المتقدمين بها حسب الدول .

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