عميد بلدية بنغازي يُتابع آخر تطورات أزمة تاورغاء

ناقش عميد بلدية بنغازي المستشار، عبد الرحمن العبار، مع كل من منظمة الأيادي الطاهرة واللجنة العليا لملتقى أطفال تاورغاء آخر المستجدات المتعلقة بأزمة تاورغاء.

وأشار قسم الإعلام ببلدية بنغازي، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث أثنى الحضور دعم أهالي بنغازي للمهاجرين من تاورغاء في مخيمات النزوح بالمدينة طيلة هذه السنوات الماضية، في الوقت الذي ثمنوا فيه دور عميد بلدية بنغازي في هذا الصدد.

