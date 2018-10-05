مختار ينفي إرتباطه بأي عمليات تهريب للوقود في الجنوب

ليبيا – نفى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار كل ما يشاع عن ارتباطه بعمليات تهريب الوقود في الجنوب، مشيراً إلى أن هذه الاخبار عارية عن الصحة والهدف منها تشويه سمعته.

مختار أكد في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه يمتلك 21 محطة من أمواله الخاصة ومثبت ذلك بالاوراق الرسمية.

وقال النائب الثاني :”لا علاقة لهذا بموقفي المعارض لرئيس مجلس الدولة بشأن الإصلاحات الاقتصادية وملف استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي”،مشدداً حرصه على مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن التجارة والمصالح الشخصية.

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