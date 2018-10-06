مترجم القذافي ينهي مهامه بالمؤتمر العام والجامع

أنهى السفير د. مفتاح الميسوري, منسّق العلاقات الخارجية باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى العام والجامع (الليبي الليبى), أمس الخميس, مهامه بالمؤتمر, وغادر العاصمة التونسية في إتجاه طرابلس.

وأفاد الميسوري, في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018, بأنه إنسحب من مهامه باللجنة التحضيرية للمؤتمر العام والجامع.

وتقدّم الميسوري بشكره إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع على ما لمسه منهم من مودّة وتقدير وتعاون, مشيدا في الأثناء بجهود الجميع لخدمة الوطن على سبيل التطوّع.

وعن أسباب إنسحابه من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام والجامع, أوضح الميسوري أنه يودّ إخطار الجميع بأنه أنجز مهمته على أكمل وجه, وأنه لم يعد لديه ما يقوم به باللجنة المذكورة, كما لم يعد بوسعه تقديم المزيد.

وتمنّى الميسوري لجميع أعضاء التحضيرية للمؤتمر العام والجامع التوفيق في مواصلة مهامهم , والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تمارس مهامها وفقا لقرار تخويلها.

وأكد المترجم الرسمي السابق للزعيم الراحل معمر القذافي أنه أنجز عمله بالكامل بالمؤتمر العام والجامع, مضيفا أن عدم وجود إمكانية لمواصلة أيّ جهد منه باللجنة التحضيرية للمؤتمر لا يعنى توقّف الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل حلحلة الأزمة الليبية.

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