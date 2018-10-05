سهل الجفارة.. عودة خط مياه مسار الأوسط للعمل

قام جهاز النهر الصناعي فرع منظومة الحساونة بمنطقة سهل الجفارة بالتعاون مع مكتب شركة المياه والصرف الصحي بمدينة بني وليد بصيانة تسريب المياه الكبير بصمام الهواء 468 في المسار الأوسط ، والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين .

وأوضح جهاز النهر الصناعي في صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، أن الاعتداء تمثل بتركيب وصلة غير قانونية من المواطنين ، كانت مربوطة بمشروع سوف الجين الزراعي .

ونوه الجهاز إلى اأن أعمال الصيانة تمت بدون إيقاف ضخ المياه للمدن والمشاريع الزراعية بالرغم من مخاطر وصعوبة تنفيذ أعمال الصيانة وكذلك نقص في الآليات والسيارات لكثرة أعمال السرقة والاعتداءات.

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