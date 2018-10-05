التعليم توضح بشأن “تأجيل العام الدراسي”

حدد وزير التعليم المُفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، يوم الأحد القادم موعداً رسمياً لبدء العام الدراسي الجديد، مُفنداً بذلك كافة الإشاعات التي تم تداولها بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد برنامج تحديد احتياجات المُعلمين التدريبية.

وكشف وزير التعليم خلال الاجتماع عن ترقيات استثنائية ستُمنح للمُعلمين المُشاركين في البرنامج الذي أشرفت عليه الوزارة وساعد على تحديد احتياجاتهم.

وأوضح عبد الجليل أن وزارة التعليم قامت بتحديث المناهج التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية “من الصف الأول حتى الصف السابع”، مُضيفاً أن كُتبها ستُوزع وسيُعمل بها بداية من العام الحالي.

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